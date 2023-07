Turbo fürs Internet soll in Pfronten kommen

Die Firma Leonet bietet an, die ganze Gemeinde über Glasfasern zu versorgen und dafür 13,5 Millionen Euro zu investieren. Was das für die Bürger bedeutet.

06.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In der Nachbargemeinde Eisenberg ist sie bereits aktiv – jetzt will die Firma Leonet mit Sitz in Deggendorf auch Pfronten mit schnellem Internet über Glasfaserleitungen versorgen. Als einer von drei Telekommunikationsanbietern hat sie Interesse daran bekundet, die Breitbandversorgung aller Pfrontener Haushalte eigenwirtschaftlich, das heißt ohne staatliche Fördermittel, sicherzustellen. Man biete die Anschlüsse günstiger als die Telekom, verfüge über ein Callcenter für den Service und eine Servicebereitschaft im Allgäu, erklärte Frank Langwieser im Gemeinderat auf Nachfrage von Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste), warum man seinem Unternehmen den Vorzug geben sollte.

Ausbau "von A bis Z"

Leonet breite sich im Allgäu aus, erklärte Langwieser. Die Planungen seien dabei jeweils langfristig auf 25 bis 30 Jahre ausgelegt. Leonet übernehme den Glasfaserausbau „von A bis Z“, also von der Planung bis zum Betrieb, über den es die Investitionen refinanziere. Mit 13,5 Millionen Euro bezifferte Langwasser den Investitionsaufwand, um in Pfronten 2239 Gebäudeanschlüsse zu legen und damit 4626 Wohn- und Geschäftseinheiten mit schnellem Internet zu versorgen. Mindestens ein Viertel davon müsse zusagen, sich anzuschließen, damit Leonet beginnt. In Pfronten wäre ein Baubeginn im zweiten Quartal 2024 möglich. Wer sich anschließen lassen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er kauft für 499 Euro den Anschluss, den Leonet bis ans Haus legt. Oder er schließt für mindestens 24 Monate einen Vertrag mit Leonet. Eventuell übernehme die Gemeinde auch zehn Prozent der Kosten für die Hausanschlüsse, erklärte Bürgermeister Alfons Haf. Dann müssten die Bürger nicht dafür bezahlen.

Drei Geschwindigkeiten zur Wahl

Drei Glasfasertarife stehen bei Leonet zur Auswahl: Für Downloadgeschwindigkeiten von 300, 600 und 1000 Megabit pro Sekunde. Die Geschwindigkeiten seien dabei im Gegensatz zu Kupferkabel-Anschlüssen kein „bis zu“, sondern tatsächlich und würden auch nicht verringert, wenn mehrere Nutzer gleichzeitig in Netz unterwegs seien. Nach einheitlich 29,95 Euro im ersten halben Jahr kosten die Anschlüsse 44,95, 64,95 und 84,95 Euro pro Monat.

Vorhandene Leerrohre werden übernommen

Wo die Gemeinde Leerrohre verlegt habe, werde Leonet diese kaufen beantwortete Langwieser eine Frage von Josef Steiner (Pfrontner Liste). Auch Anlagen von Mitbewerbern übernehme man gerne. Wo man sich darüber nicht einigen könne, werden eigene Leitungen parallel verlegt. Bei der Versorgung mit Internet sei das möglich. Dass das Netz nicht mehr zur Verfügung steht, sollte die Firma Leonet pleite gehen, schloss Langwieser auf Nachfrage von Ludwig Schneider (Pfrontner Liste) aus.