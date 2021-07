Turbulente Sitzung bei Füssener Musikschule

Füssens Bürgermeister Eichstetter jetzt an der Spitze des Trägervereins. Doch bei der Mitgliederversammlung fallen andere Punkte glatt unter den Tisch

22.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Nicht so harmonisch wie in früheren Jahren verlief die Mitgliederversammlung des Trägervereins der Sing- und Musikschule Füssen. Eher waren Misstöne zu vernehmen. Dr. Paul Wengert, früher selbst Vorsitzender, bezeichnete die Versammlung als „schlampig vorbereitet“. Immerhin stand am Ende wenigstens ein neuer Vorstand fest. Ein paar andere vorgesehene Tagesordnungspunkte fielen dagegen glatt unter den Tisch. So wurde den knapp 20 Versammlungsbesuchern weder ein neuer Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 noch eine Änderung der seit gut 30 Jahren gültigen Satzung vorgestellt.