Turnier in Trauchgau: Wenn der Mensch zur Kickerfigur wird

Bei einem Gaudi-Wettkampf in Trauchgau geht es vorrangig um eins: den Spaß. Welches Team sich am Ende durchsetzte und wie sich das Spielen so anfühlt

12.06.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Ein Kickerturnier der etwas anderen Art hat am Wochenende am Trauchgauer Sportplatz stattgefunden. Dabei stellten sich nämlich nicht einfach nur zwei Kontrahenten an den kleinen Kickertisch, sondern jeweils sechs echte Spieler pro Mannschaft standen sich in einem acht auf vier Meter großen Spielfeld in Kickeroptik gegenüber.

Turnier in Trauchgau: Menschenkicker lockt viele Schaulustige an

Die Spieler waren mit Handschlaufen und Gurten an den Stangen befestigt und verfügten nur über einen eingeschränkten Aktionsradius. Auf die Idee, so ein Turnier auszurichten, kamen Mitorganisator Fabian Groß und seine Freunde vom TSV Trauchgau nach dem Besuch einer ähnlichen Veranstaltung in Bernbeuren. Das Wetter meinte es jedenfalls sehr gut und die Spieler und Spielerinnen und die Zuschauer kamen gehörig in Schwitzen. Stärken konnte man sich mit Bratwurst und Steak und für Abkühlung sorgten kalte Getränke und Eis. Zum Programm gehörten zudem noch Torwandschießen und vormittags ein Kinderturnier. „Es ist toll, dass in unserer Gemeinde so etwas veranstaltet wird. Da machen wir natürlich gern mit,“ sagte Konrad vom Team „Freie und willige Wehr Buching.“

Bunt gemischt waren die Teams beim Kickerturnier in Trauchgau. Bild: Sabrina Kreisle

Turnier am Menschenkicker in Trauchgau: "FC St. Fouli" setzt sich am Ende durch

Die Mannschaften, vom Alter her übrigens ganz bunt gemischt, hatten eine Riesengaudi und es gab durchweg positive Meinungen zu dem Fußballspiel der ganz besonderen Art.

Das Menschenkicker-Turnier werde sicherlich wiederholt werden, ist sich Fabian Groß sicher. Nach einem spannenden Finale gegen die „Freie und willige Wehr Buching“ sicherte sich die Mannschaft „FC St. Fouli“ am Abend schließlich den Turniersieg und anschließend wurde noch ausgelassen zusammen gefeiert.