Üben, wo andere Urlaub machen: Meisterkurse in Füssen

Die Lehrgänge für Talente sind fester Bestandteil des Festivals Vielsaitig. Von den Auftritten profitieren die Studierenden ebenso wie das Publikum.

02.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auch eine Art, ein Ferienwochenende zu verbringen: Miriam Steinhardt sitzt in einem Raum der Musikschule Füssen, wo ihr Cello-Professor Julian Steckel genau auf die Finger schaut. Diese Art, die Freizeit zu verbringen, kennt die 23-Jährige aber schon: Bis jetzt hat sie ihren Vorsatz, ihr Cello beim Nordsee-Urlaub zu Hause in Hamburg zu lassen, noch nie umgesetzt, wie sie lachend gesteht. Und das Wochenende mit Steckel war der große Wunsch der Studentin an der Musikhochschule Leipzig: Sie hatte ihn in einem Konzert erlebt, gegoogelt, dabei von seinem Meisterkurs in Füssen erfahren, sich beworben – und hatte Glück: „Ich hatte viele Anmeldungen“, erzählt Steckel. Anhand der Lebensläufe wählte er fünf Studierende für Füssen aus. Darunter Steinhardt, die im kommenden Jahr den Bachlor-Abschluss vor sich hat.

"Übst Du vor dem Spiegel?"

Tatsächlich hat Steckel schon bei der ersten Begegnung etwas entdeckt, woran die beiden feilen können: die Armhaltung: „Übst Du manchmal vor dem Spiegel?“, fragt er die junge Frau. Und tatsächlich: Das macht sie regelmäßig. Tipps wie diese sind es, die die Studierenden von der begrenzten gemeinsamen Zeit mit den Dozenten in Füssen mitnehmen können. Wichtige Hinweise zu „Baustellen“ in ihrem Spiel, aber auch zu ihrem Auftreten oder dem Umgang mit Lampenfieber. Die Auftritte bei der Teestunde in der Orangerie oder den Abschlusskonzerten sind so wichtige Bestandteile des Ausflugs nach Füssen. Und natürlich der Austausch mit den Kollegen.

Mit 24 Jahren schon weit gekommen

Im Musiksaal unter dem Dach üben unterdessen Matthias Kirschnereit und Lisa Schmäling am Flügel. Die beiden kennen sich schon gut. Sie ist seine Studentin an der Musikhochschule Rostock und hat es mit ihren 24 Jahren schon weit gebracht: Sie steht vor dem Master-Abschluss und wurde bereits in die Bundesauswahl der Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen, eine Eliteförderung, um die sich sehr viele andere vergeblich bewerben. Nun steht dort ein weiteres Vorspiel bevor und die junge Frau nutzt den Meisterkurs ihres Professors in Füssen, um sich intensiv darauf vorzubereiten. Schuberts Klaviersonate a-Moll D 784 steht auf dem Programm – auch die Besucher der Abschlusskonzerte der Meisterkurse werden davon eine Kostprobe erhalten. Ebenso von den anderen sieben Schützlingen, die Kirschnereit über das Wochenende in Füssen betreut, darunter hochtalentierte junge Musizierende mit 13 und 16 Jahren.

Am Montag, 4. September, geben die Teilnehmenden der Meisterkurse an Cello und Klavier um 17 und um 19 Uhr gleich zwei Abschlusskonzerte mit unterschiedlichem Programm im Kaisersaal des Barockklosters St. Mang. Karten (15 Euro) gibt es in der Tourist-Info Füssen, unter Telefon (0831) 206 5555 sowie www.allgaeuticket.de