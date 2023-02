Über 6000 Euro in Füssen für Erdbeben-Opfer gesammelt

Mit einer weiteren Aktion erzielt die türkische Gemeinde in Füssen über 6000 Euro für die Erdbebenopfer. Auch der Generalkonsul Erdogan ist zu Gast. Wen die Gemeinde aber unter den Besucherinnen und Besuchern vermisst hat.

28.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Zu einer weiteren Benefizaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei hatte die Türkische Muslim Gemeinde Füssen aufgerufen. Die Resonanz war laut Gemeinde wieder mehr als gut, über 6000 Euro kamen zusammen. Wie berichtet, haben Füssener Familien Verwandte unter den Erdbebenopfern. Eine Familie habe gleich 17 Angehörige verloren, hieß es von Seiten der türkischen Gemeinde. Für schätzungsweise 30 Menschen, die durch die Katastrophe um ihr Leben kamen, habe es einen persönlichen Bezug zu Füssen gegeben.

Bei der ersten Aktion hatte die türkische Gemeinde in Füssen 600 Kartons mit Hilfsgütern gesammelt, die in das Katastrophengebiet geschickt wurden. Dann hatten die Frauen aus dem Verein, der unter dem Dach des obersten muslimischen Religionsrats DITIP aktiv ist, Spezialitäten gebacken und gekocht: Diese wurden im Veranstaltungsraum der Moschee gegen Spenden feilgeboten – damals kamen 7255 Euro zusammen. Kulinarisch ging es auch nun weiter: Bei der erneuten Hilfsaktion wurden Grillhähnchen angeboten – der Andrang war wieder groß, bereits am frühen Abend waren sie ausverkauft. Die Gemeinde entschuldigt sich hierbei für die Verspätung der Grillware aus Reutte/Tirol: Denn es aufgrund einer Grenzkontrolle sei die Lieferung verspätet eingetroffen, erklärt Vorsitzender Tuncay Yilmaz.

Hilfe wird nicht vergessen

Am Ende erbrachte die Brathähnchen-Aktion die stolze Summe von 6085 Euro für die Erdbeben-Opfer. Die türkische Gemeinde bedankt sich bei allen Spendern recht herzlich. Die Vorsitzende der Frauengruppe, Sayime Sagir, und ihre zweite Vorsitzende Filiz Ergin waren überglücklich: „Viele Menschen versuchen, uns zu helfen. Diese wichtige Hilfe in der sehr schwierigen Zeit unseres Landes werden wir niemals vergessen, vielen Dank von unserer Seite.“

Füssens Bürgermeister wieder vor Ort

Bedauert wurde von der türkischen Gemeinde, dass keine Stadträtin und kein Stadtrat mal bei den beiden Aktionen vorbeigeschaut habe, teilt der Verein mit. Das sei schade, die Gemeinde hätte sich sehr über einen Besuch gefreut. Dafür war wieder Bürgermeister Maximilian Eichstetter vor Ort. Darüber sei man „sehr erfreut“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gemeinde bedanke sich ausdrücklich beim Bürgermeister für die große Hilfe für die Erdbebenopfer von Beginn an.

Curling-WM in Füssen besucht

Wegen der Curling-Junioren-WM in Füssen gab es auch einen weiteren hohen Besuch: Der türkische Generalkonsul Süalp Erdogan war bei dem Sportwettbewerb und besuchte auch die Veranstaltung in der Gemeinde.