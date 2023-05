Vor wenigen Tagen wurde ein 17-jähriges Mädchen im Von-Freyberg-Park belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

14.05.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Ein 17-jähriges Mädchen ist am 10. Mai im Von-Freyberg-Park in Füssen belästigt worden. Der Unbekannte Täter hielt die Jugendliche von hinten fest, küsste ihren Nacken und berührte sie unsittlich, so die Polizei.

Die 17-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und flüchten. Die Polizei Füssen bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Füssen unter 08362/9123-0 in Verbindung zu setzen.

