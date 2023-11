Wo kann Füssen bei Investitionen sparen?

Der Füssener Stadtrat startet mit den Beratungen für den Haushalt 2024 der überschuldeten Kommune. Viele Projekte sind bereits fix. Welche kann man streichen oder schieben?

02.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die überschuldete Stadt Füssen erhält in den Jahren 2022/23 insgesamt 7,3 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen vom Freistaat Bayern - damit kann sie 16 Prozent ihrer Schulden von knapp 45,5 Millionen Euro (ohne Stadtwerke) abbauen. Soweit die gute Nachricht, die Kämmerer Thomas Klöpf zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Füssener Stadtrat verkündete. Die weniger gute: Nach den aktuellen Zahlen müsste man im Jahr 2024 an die 10 Millionen Euro an Krediten aufnehmen, um geplante Investitionen in Höhe von fast 28,9 Millionen Euro stemmen zu können. Das ist nicht machbar, schon gar nicht, wenn man die Auflagen für weitere Stabilisierungshilfen (halbwegs) erfüllen will. Kämmerer Klöpf stellte den Kommunalpolitikern die größten Ausgabe-Posten vor, die Ratsmitglieder sollen nun in ihren Fraktionen darüber beraten, was man streichen beziehungsweise schieben könnte.

