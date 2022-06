"Wir wurden mit Anfragen geflutet": Vor welche Herausforderungen die Integration die Schulen im Ostallgäu stellt

Schulleiter berichten, wie sie mit der Integration ukrainischer Kindern umgehen. Dabei wird deutlich: Es herrschen eine Willkommenskultur - und große Bedenken.

07.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Es ist eine erfüllende Aufgabe. Aber man muss die Kräfte einteilen, und die Möglichkeiten sind beschränkt.“ Diese Worte von Thomas Schauer, Direktor am Gymnasium Hohenschwangau, beschreiben wohl ganz gut die Situation der Schulen, an denen ukrainische Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. In Hohenschwangau gibt es – weil es möglich ist und auf Bitte des Landkreises Ostallgäu – eine pädagogische Willkommensgruppe.

