Geflüchtete aus der Ukraine: Hoher Anspruch und teure Autos?

Ein Hotelier aus Schwangau hat schlechte Erfahrungen mit Ukraine-Flüchtlingen gemacht. Seine Sorge: Die Stimmung unter Helfern könnte kippen. Ein Stimmungsbild.

31.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Hilfe gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine ist groß. Gerade in den ersten Monaten des russischen Angriffskriegs gab es viele Spenden- und Hilfsaktionen im gesamten Bundesgebiet und im Füssener Raum. Vor kurzem meldete das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin, dass die Deutschen im Zuge des russischen Angriffskriegs (und damit anlässlich einer Notsituation), den höchsten Betrag – gut eine Milliarde Euro – in ihrer Geschichte gespendet haben. Ein Hotelier aus Schwangau sorgt sich unterdessen um die Stimmung derer, die Flüchtlingen helfen. Der Grund: Er habe schlechte Erfahrungen gemacht.

