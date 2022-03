"Da muss ich helfen!": Wie sich der Landkreis Ostallgäu und Kommunen auf Geflüchtete vorbereiten

Müssen Soldaten aus Füssen Einsatz in der Ukraine leisten? Das Ostallgäu richtet sich derweil auf Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet ein - und bittet um Hilfe.

02.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat bisher keine Auswirkungen auf die stationierten Soldaten der Allgäu Kaserne in Füssen: „Grundsätzlich gibt es zur Zeit keine Pläne, dass Soldaten und Soldatinnen verlegt werden“, teilt die Pressestelle der Allgäu Kaserne auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Grund: Der Standort in Füssen ist nicht Teil der schnellen Eingreiftruppe der Nato. Die Pressestelle sagt aber auch: Garantien gebe es keine. Das Landratsamt Ostallgäu und die Gemeinden bereiten sich indes auf Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet vor und bittet Bürgerinnen und Bürger um Hilfe.

Nach Putins Angriff: Ostallgäu nimmt Menschen aus der Ukraine auf

Einer, der helfen will, ist der Schwangauer Wirtesprecher Timo Steiger vom gleichnamigen Hotel. Für ihn ist klar angesichts der Katastrophe, die in der Ukraine geschieht: „Da muss ich helfen!“ In jedem Hotel gebe es Essen, Trinken und Zimmer. Er und sein Team stehen bereit, sobald Menschen ankommen und eine Unterkunft benötigen. Schweiger hat sich – wie andere auch – auf einen Aufruf der Gemeinde gemeldet.

Bürgermeister Stefan Rinke hatte sich zuvor an die Bürgerinnen und Bürger sowie Hoteliers und Gastgeber gewandt. Wer helfen kann, soll sich bei der Gemeinde melden.

Inhaber des Hotel Steiger in Schwangau: In jedem Hotel gibt es Zimmer, Essen und Trinken

Rinke teilt mit, dass man die Hilfsangebote sammle und gebündelt an die Koordinierungsstelle beim Katastrophenschutz weiterleite: „Wir alle sind bestürzt über die Berichte und Bilder über den Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine.“ Ein ähnlicher Aufruf kommt auch von der Verwaltungsgemeinschaft Seeg. Gemeinsam mit der Ulrichspflege beziehungsweise dem Caritasheim habe man zentrale Anlaufstellen eingerichtet.

Bilderstrecke

Der Krieg von oben: Diese Satellitenbilder zeigen den russischen Angriff auf die Ukraine

Bilderstrecke

Der Krieg von oben: Diese Satellitenbilder zeigen den russischen Angriff auf die Ukraine

Auch der Landkreis Ostallgäu bereitet sich auf Flüchtlinge vor und ruft die Bürger sowie Kommunen auf, sich zu melden, wenn sie Wohnraum für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stellen können. „Die Menschen in der Ukraine erleben gerade Schreckliches. Es ist an uns, diese Menschen, wenn sie zu uns flüchten, menschenwürdig unterzubringen und zu versorgen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker und fügt hinzu: „Ich sehe das nicht nur als Pflicht, sondern als unseren Beitrag, die humanitäre Lage dieser vor einem menschenverachtenden Regime geflüchteten Menschen zu verbessern.“

Der Landkreis selbst stehe bei Bedarf mit den Turnhallen seiner Schulen bereit. Diese könnten sehr kurzfristig zu Notunterkünften umfunktioniert werden.

Wie viele Flüchtende ins Ostallgäuz kommen, ist bislang unklar

Bereits am Freitag wandte sich Zinnecker an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des Landkreises: Die Gemeinden wurden gebeten sich Gedanken zu machen, wie und wo Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden könnten.

Wie viele Flüchtende letztendlich ins Ostallgäu kommen, könne noch nicht gesagt werden, teilt Pressesprecher Stefan Leonhart mit. Die Lage ist laut Informationen des Freistaats noch unklar. Das Ostallgäu müsse mit mehreren Hundert Menschen rechnen. Diese Zahl übersteigt die Anzahl an Flüchtlingen der vergangenen Jahre um ein Vielfaches. Zum Vergleich: 2021 kamen 136 Asylbewerber ins Ostallgäu. 2020 waren es 76. (Lesen Sie auch: FDP dringt auf rasche Munitionsbeschaffung für die Bundeswehr)

Flüchtlinge aus der Ukraine: Noch keine Informationen, wie eine Verteilung aussehen könnte

Es gebe bisher keine näheren Informationen darüber, wie die Zuteilung erfolgen soll. „Wir gehen davon aus, dass sich ukrainische Staatsbürger aufgrund der Einreisemöglichkeiten auch selbst auf den Weg in sichere Länder machen“, so Leonhart. Vorhandene Kapazitäten werden derzeit erfasst. Parallel gibt es erste Lagebesprechungen mit Hilfsorganisationen.

Die Kaufbeurer Organisation Humedica schickt zwei Teams in die Grenzgebiete der Ukraine, um die Hilfe auszubauen. Mitgeliefert werden auch Güter wie Verbandsmaterialien, Lebensmittel oder Decken und Schlafsäcke.

Bilderstrecke

Kempten zeigt Flagge gegen Krieg in der Ukraine

Bilderstrecke

Kempten zeigt Flagge gegen Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat derzeit keine Auswirkungen auf die Soldaten der Allgäu Kaserne in Füssen. Diese werden laut Pressesprecher derzeit nicht in Osteuropa eingesetzt. Der Mali-Einsatz, an dem, wie berichtet, Füssener Soldaten beteiligt sind, bleibt durch den Krieg in der Ukraine zum aktuellen Zeitpunkt unverändert. Knapp 130 Soldatinnen und Soldaten sind im Rahmen der UN-Friedensmission Minusma in Westafrika unterwegs. (Lesen Sie auch: Alle Nachrichten zur Krise in der Ukraine)

Was ist die Nato-Eingreiftruppe?