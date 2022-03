Die Familie Nadon der Gemeinde Jesus Haus hat sich auf den Weg ins Kriegsgebiet gemacht. Sie bringen Spenden aus Füssen und Marktoberdorf mit.

09.03.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Im Hintergrund sind Fahrgeräusche zu hören, Jean-Christof Nadon spricht mit bedachter Stimme Sprachnachrichten in sein Smartphone, um unserer Redaktion einen Einblick in die Lage an der ukrainischen Grenze zu geben. Wie berichtet, hat der Pastor des Jesus Hauses Füssen gemeinsam mit einem Team unter anderem aus Marktoberdorf am vergangenen Samstag Spenden gesammelt.