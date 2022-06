Um neue Ferienwohnungen zu verhindern: Stadt Füssen setzt auf Verzögerungstaktik

Neue Anträge auf Ferienwohnungen sollen in Füssen ganz bewusst ausgesessen werden, um im Hintergrund rechtliche Voraussetzungen für ein Verbot zu schaffen.

05.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bei neuen Ferienwohnungen setzt die Stadt Füssen künftig ganz bewusst auf den Faktor Zeit. So vertagten die Stadträte jetzt absichtlich einen Antrag auf neue Appartements in der Riedener Straße in Hopfen. Grund: Die gesetzliche Frist erlaubt es der Stadt, erst bis zum 13. Juni auf den Antrag zu reagieren. Bis dahin will die Stadt rechtliche Voraussetzungen erfüllen, um das Projekt an der Stelle doch noch zu verhindern.

