Das Feuerwehrhaus in Hopfen muss dringend umgebaut werden. Die Planungen dafür stehen schon – der Baubeginn liegt aber noch in weiter Ferne.

02.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Gebäude ist veraltet, beengt und weder technisch noch energetisch auf dem heutigen Stand. Doch wann das Haus, in dem sich die Feuerwehr Hopfen am See derzeit befindet, umgebaut wird, ist nach wie vor offen.