Umweltfreundlich in den Pfrontener Bergen unterwegs

Aktionstag der Sektion Pfronten des Alpenvereins am Schönkahler.

23.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Schon seit 1995 gibt es die Kampagne „Skibergsteigen umweltfreundlich – natürlich auf Tour“, die vom Deutschen Alpenverein (DAV), dem bayerischen Umweltministerium und dem Landesamt für Umwelt (LfU) ins Leben gerufen wurde. Beim diesjährigen Aktionstag informierten sich Wintersportler bayernweit und am Schönkahler darüber, wie sie ihren Sport im Einklang mit Pflanzen und Tieren ausüben können. Die Organisation vor Ort übernahm der Gebietsbetreuer Ostallgäuer Alpenrand, Thomas Hennemann, mit der DAV-Sektion Pfronten.

Umweltverträgliche Route am Schönkahler bei Pfronten

2008 war für den Schönkahler bei Pfronten in einem Dialogverfahren mit vielen beteiligten Naturnutzern eine umweltverträgliche Route ausgearbeitet worden. In Bayern gibt es rund 500 weitere solcher Routen, oftmals flankiert von Wald-Wild-Schongebieten. Um die dort vorkommenden Lebensgemeinschaften zu erhalten, wird darum gebeten, diese freiwillig nicht zu betreten. Rechtlich bindend dagegen ist das Betretungsverbot in sogenannten Wildschutzgebieten.

Selten gewordene Birk- und Auerhühner schützen

Über diese und weitere Hintergründe informierten sechs ehrenamtliche Helfer der DAV-Sektion Pfronten am Schönkahler und sprachen mit über 60 Wintersportlern. Bei Sonnenschein und guter Stimmung waren sich alle einig, dass ihnen die selten gewordenen Birk- und Auerhühner am Herzen liegen. Zudem wurden gemeinsam Tierspuren bestimmt. Im Gespräch zeigte sich, dass besonders wichtig ist, sensible Bereiche zu meiden und den Tieren in den Dämmerungsstunden ihre Ruhe zu lassen.