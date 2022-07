Unbekannte beschmieren Bordell-Werbeauto in Füssen mit Mist

Für Aufsehen sorgt in Füssen am Dienstagmorgen ein mit Klopapier und Mist beschmierter Wagen. Er sollte eigentlich Reklame sein für ein Etablissement in Reutte.

19.07.2022 | Stand: 09:10 Uhr

In Deutschland erhitzt der Song über die "Puffmama Leyla" die Gemüter. Im beschaulichen Füssen ist es offenbar die Reklame für ein Bordell im benachbarten Reutte. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag jetzt einen rosafarbenen Wagen mit Klopapier und Mist beschmiert. Zudem hingen sie ein Schild mit der Aufschrift "So en Mischt brauch mer it" an die Windschutzscheibe des Autos.

Unbekannte beschmieren Auto mit Bordell-Werbung in Füssen mit Mist

Zum Hintergrund: Der Wagen mit Werbebeschriftung für ein in Reutte ansässiges Bordell mit dem pikanten Namen "Im 6. Himmel" war seit Wochen an verschiedenen Stellen in Füssen abgestellt gewesen. Unter anderem in der Kemptener Straße, aber auch hinter der Lechbrücke am Stauwehr. Offenbar hatten die Unbekannten jetzt genug. Und sie verwüsteteten den Wagen, als er in der Augsburger Straße am Waldfriedhof geparkt wurde.

Mist auf dem Dach: Das Bordell-Auto in Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Stadt Füssen überlegt, ob sie Auto mit Puffwerbung verbieten kann

Doch ist eine solche des Marketings über Wochen überhaupt zulässig? Laut Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) befinde sich die Stadt deshalb derzeit in Gesprächen mit dem Landratsamt. Denn wen ein Pkw im öffentlichen Raum überwiegend zu Werbezwecken erfolgt, brauche es Eichstetter zufolge eine Genehmigung. Zudem will die Stadt verhindern, dass es künftig zu weiteren Protestaktionen wie am Dienstag kommt.