Unbekannter schneidet Bremsleitungen in Rieden durch

Ein Unbekannter hat in Rieden am Forggensee die Bremsleitungen eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs durchgeschnitten. Die Polizei sucht Zeugen.

28.07.2021 | Stand: 14:24 Uhr

In Rieden haben unbekannte Täter zwischen 4. und 17. Juli an einem landwirtschaftlichen Anhänger die Bremsleitungen durchgeschnitten, sowie beide Rückleuchten eingeschlagen. Der Anhänger stand zum Zeitpunkt der Tat an einem Stadel in der Dietringer Straße, etwa 100 Meter nördlich von Rieden am Forgensee, berichtet die Polizei.

Dass die Bremsleitungen beschädigt waren, bemerkte der Fahrer glücklicherweise noch bevor er losfuhr, sodass es zu keinem schwereren Unfall kam.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Füssen lesen Sie hier.