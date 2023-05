Bürgerentscheid in Schwangau zum Unesco-Welterbeantrag: Diese zwei Infoveranstaltungen sind geplant

Schwangau will ihre Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Unesco-Weltkulturerbe informieren. Dafür gibt es vor dem Bürgerentscheid im Juni zwei Infoabende.

09.05.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Die Schwangauer sollen im Rahmen eines Bürgerentscheids darüber abstimmen, ob sie den Antrag, dass die Königsschlösser Teil der Unesco-Welterbeliste werden, befürworten oder nicht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend nun einstimmig den Termin des Bürgerentscheids (18. Juni) sowie die Fragestellung bestätigt. Die Schwangauerinnen und Schwangauer bekommen die Frage gestellt: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Schwangau den Antrag des Freistaats Bayern „Gebaute Träume. Die Schlösser König Ludwigs II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee“ zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste unterstützt?“

Unesco-Welterbe Schloss Neuschwanstein? Diese Infoveranstaltungen sind geplant

Zuvor gibt es nun zwei Informationsveranstaltungen, damit sich die Bürgerinnen und Bürger eine Meinung über das Projekt bilden können. Bürgermeister Stefan Rinke sagt dazu: „Mit zwei Live-Bürgerforen geben wir allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Bedenken, Erwartungen, Hoffnungen und Fragen zum Welterbe Neuschwanstein zu äußern.“

Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 10. Mai, ab 19 Uhr im Schlossbrauhaus statt. Vertreter der zuständigen bayerischen Ministerien den Welterbeantrag vor und beantworten Fragen aus dem Publikum. Angekündigt sind: Hermann Auer (Finanzministerium), Dr. Andreas Baur (Wissenschaftsministerium), Generalkonservator Professor Mathias Pfeil (Landesamt für Denkmalpflege), Ministerialrätin Dr. Birgitta Ringbeck a. D. (ehemalige Leiterin der Koordinationsstelle Welterbe beim Auswärtigen Amt), Peter Seibert und Dr. Alexander Wiesneth (Bayerische Schlösserverwaltung).

Bürgerentscheid in Schwangau zum Unesco-Welterbetitel

Die zweite Veranstaltung findet am Donnerstag, 25. Mai, ab 19 Uhr im Schlossbrauhaus statt: An diesem Abend wird es eine moderierte Podiumsdiskussion zwischen Experten geben. Dabei sind: Professor Alfred Bauer (Dekan der Fakultät Tourismus-Management Hochschule Kempten und Vorsitzender Bayerisches Zentrum für Tourismus), Professor Kurt Luger (Kommunikationswissenschaft Universität Salzburg und Unesco-Lehrstuhlinhaber Kulturelles Erbe & Tourismus), Professor Architekt Mathias Pfeil (Landesamt für Denkmalpflege), Dr. Hans Steidle (Historiker und Stadtheimatpfleger Würzburg).