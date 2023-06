Schloss Neuschwanstein: Fragen und Antworten zum Bürgerentscheid in Schwangau

Die Schwangauer entscheiden bald, ob sie den Unesco-Antrag für Schloss Neuschwanstein und die Königsschlösser unterstützen oder ablehnen. Darum geht es jetzt.

11.06.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Die Schwangauer sind am 18. Juni an der Wahlurne gefragt – oder stimmen per Briefwahl ab. Sie treffen beim Bürgerentscheid eine Entscheidung mit Tragweite: Es geht (wie mehrfach berichtet) darum, ob die Gemeinde den Unesco-Welterbeantrag des Freistaates für die Königsschlösser befürwortet oder nicht.

Wie kam es zu dem Bürgerentscheid?

Der Freistaat Bayern verfolgt bereits seit mehreren Jahren die Idee, die Königsschlösser und damit Schloss Neuschwanstein auf die Unesco-Welterbeliste zu bekommen. Allerdings ist so ein Antrag abhängig von der Zustimmung der Gemeinde. Stimmt eine betroffene Kommune nicht zu, ist der Antrag hinfällig. In Schwangau war der Gemeinderat in der Frage, ob Schloss Neuschwanstein das Unesco-Prädikat erhalten soll, gespalten. Deshalb entschieden die Kommunalpolitiker, dass es einen Bürgerentscheid geben soll und die Schwangauerinnen und Schwangauer ihre Meinung zu dem Thema ausdrücken sollen.

Was ist ein Bürgerentscheid?

Ein Bürgerentscheid wird als Instrument der direkten Demokratie bezeichnet. Es bietet auf kommunaler Ebene die Möglichkeit, mitzubestimmen. Einwohner können per Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen – unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt aber auch den Fall, dass der Gemeinderat so einen Entscheid beschließen kann. So wie in Schwangau. Deshalb wird auch von einem Ratsbegehren gesprochen. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist wie eine Entscheidung des Gemeinderates zu werten.

Wie viele Stimmen braucht es, damit der Entscheid gültig ist?

In Schwangau gibt es etwa 2750 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, teilt Christina Gerster von der Gemeindeverwaltung mit. Die endgültige Zahl steht noch nicht fest. „Die Frage ist entschieden, wenn mindestens 552 Stimmberechtigte mit Ja oder Nein abgestimmt haben“, so Gerster. Das entspricht 20 Prozent. So ist das in der Bayerischen Gemeindeordnung geregelt. Bisher sind bei der Gemeinde 665 Abstimmungsbriefe eingegangen (Stand: Montag, 5.6.).

Welche Frage wird den Schwangauern am 18. Juni beziehungsweise in den Briefwahlunterlagen gestellt?

Die Bürgerinnen und Bürger stimmen mit Ja oder Nein über folgende Frage ab: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Schwangau den Antrag des Freistaats Bayern „Gebaute Träume. Die Schlösser König Ludwigs II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee“ zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste unterstützt?“. Am Ende wird ausgezählt, wie viele Bürgerinnen und Bürger für Ja und wie viele für Nein gestimmt haben.

Was ist ein Unesco-Weltkulturerbe überhaupt?

Weltkulturerbe sind Stätten, Bauten oder Landschaften von „außergewöhnlichen universellen Wert für die ganze Menschheit“, so die Bayerische Schlösserverwaltung. An ihnen sei einzigartige Kunst, Architektur, Kultur oder auch Menschheitsgeschichte erhalten und erfahrbar. Weltweit sind mittlerweile über 1000 Stätten eingetragen. Die Wieskirche in Steingaden gehöret beispielsweise dazu.

Wieso sind die Königsschlösser von Ludwig II welterbewürdig?

Experten haben daran unzählige Stunden gearbeitet. Kurz zusammengefasst: Als einzigartige Bauten ihrer Zeit und Gesamtkunstwerke von Landschaft, Architektur, Kunst und Technik gehören sie zu den herausragenden Kulturdenkmälern ihrer Epoche.

Wie geht es nach dem Entscheid mit dem Unesco-Antrag des Freistaates weiter?

Befürworten die Schwangauer den Unesco-Welterbeantrag geht der Antrag zur formellen – freiwilligen – Vorprüfung. Das soll laut Bayerischer Schlösserverwaltung am 30. September geschehen. Der finale Welterbeantrag soll am 1. Februar 2024 bei der Unesco eingereicht werden. Mit einer Entscheidung, ob die Königsschlösser den Titel erhalten oder nicht, rechnet der Freistaat im Sommer 2025. Lehnen die Bürger den Entscheid ab, wird der Unesco-Antrag in seiner jetzigen Form nicht gestellt.

Was passiert, wenn die Wahlbeteiligung zu niedrig ist?

Erreicht weder die Ja- noch die Nein-Seite die erforderlichen 20 Prozent der Stimmberechtigten, ist der Bürgerentscheid erfolglos. „In diesem Fall kann die Entscheidung wieder durch den Gemeinderat getroffen werden“, sagt Christina Gerster.