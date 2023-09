Autofahrerin will eine Rettungsgasse bilden und überschlägt sich fast

Auf der B17 bei Schwangau wollte eine Frau einem Rettungswagen ausweichen, um so eine Rettungsgasse zu bilden. Dabei übersah sie ein Hindernis.

03.09.2023 | Stand: 15:56 Uhr

Nahe des Bannwaldsees bei Schwangau kam es am Samstagnachmittag beim Bilden einer Rettungsgasse zu einem Unfall. Laut Polizei wurden dabei Personen verletzt.

Auf der B17 auf Höhe des Bannwaldsees fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Buching, als sie hinter sich einen nahenden Rettungswagen mit Blaulicht bemerkte. Die Frau wollte daraufhin an den rechten Fahrbahnrand ausweichen, um den Rettungswagen vorbeizulassen. Dabei übersah sie aber einen Graben, der an den Straßenrand grenzte und mit einer Betonmauer verstärkt war.

Schwerer Unfall auf B17 nahe Schwangau: Frau verunfallt mit Sohn

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit ihrem Pkw gegen die Mauer, weshalb sich der Pkw beinahe überschlug. Auf dem Beifahrersitz saß der 14-Jährige Sohn der Frau.

Die Rettungssanitäter, die den Unfall beobachteten leisteten sofort erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungshubschrauber. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen im Bauchbereich vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. der 14-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

