74 Jahre alter BMW-Fahrer prallt mit Gegenverkehr zusammen - Frau verletzt

Am Mittwoch ist ein 74 Jahre alter Autofahrer im Ostallgäu plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

18.11.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Am Mittwoch hat es im Landkreis Ostallgäu einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall im Markt Unterthingau in Richtung Geisenried.

Mann baut bei Unterthingau Unfall: Etwa 18.000 Euro Sachschaden

Dort geriet am Morgen ein Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Sein BMW prallte daraufhin mit dem Wagen einer 27-Jährigen zusammen. Bei der Kollission wurde der BMW in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Skoda der 27-Jährigen geriet auf die Leitplanke. Die Frau kam laut Polizei in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzen die beamten auf rund 18.000 Euro. (Lesen Sie auch: Wein in Tankstelle in Kempten geklaut - Dieb inhaftiert)

