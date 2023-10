Autofahrer stößt in Eisenberg mit Traktor zusammen

Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Er prallte in einen entgegenkommenden Traktor.

20.10.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer in Eisenberg in einen Traktor gefahren. Durch den Aufprall wurde der 28-Jährige laut Polizei mit dem Kopf gegen die Scheibe geschleudert. Er war mit dem Traktor in die entgegenkommende Richtung gefahren, als der 73-Jährige Unfallverursacher auf die Gegenspur kam.

73-Jähriger gerät in Eisenberg in den Gegenverkehr

Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, um etwaige Verletzungen abzukären. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Gegen den 73-Jährigen wird nun bezüglich des Unfalls ermittelt. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, ist bislang unbekannt.