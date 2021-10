Unfall in Füssen: Auto und E-Bike stoßen zusammen

Der Autofahrer übersah die 60-jährige E-Bikerin, weil er laut Polizei von der Sonne geblendet war. Es kam zum Zusammenstoß.

29.10.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Eine E-Bikerin und ein Auto sind am Donnerstag gegen Mittag in Füssen zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der 61-jährige Autofahrer war auf der Froschenseestraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in den Moosangerweg einbiegen. In dem Moment kam ihm eine 60-jährige E-Bikerin entgegen. Diese übersah der Autofahrer jedoch laut Polizei, weil er von der Sonne geblendet wurde. Die Pedelec-Fahrerin trug bei dem Unfall keinen Helm, verletzte sich aber nach Angaben der Polizei nur leicht und ging selbsständig zum Arzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

