Autofahrerin hat nach Unfall mehrere Anzeigen am Hals

Ein Streit ist nach einem Unfall in Füssen eskaliert: Eine Frau beleidigt und bedroht einen Mann, ehe die Polizei kommt. Das Ganze fing mit einer Lappalie an.

14.12.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Nach einem Unfall am Montagmittag in Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat eine 50-Jährige nun mehrere Anzeigen am Hals. Die Frau stieß laut Polizei beim Aussteigen aus ihrem Auto an der Herzogstraße mit der Fahrertür gegen den Pkw, der neben ihr stand. Der Fahrer des anderen Wagens beobachtete den Vorfall.

Frau beleidigt und bedroht Mann in Füssen

Der 67-Jährige sprach die 50-Jährige an, nachdem sie offenbar von der Unfallstelle flüchten wollte. Die beiden fingen an zu streiten, die Situation eskalierte nach Angaben der Polizei ein wenig: Die Frau beleidigte den Mann - und bedrohte ihn dabei sogar. Kurz darauf kam eine Polizeistreife, die die Situation einigermaßen beruhigte.

Schaden an den beiden Autos ist gering

An den beiden Fahrzeugen entstand allerdings nur geringer Schaden. Die Frau wurde nun mehrfach angezeigt.

