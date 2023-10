Eine 68-Jährige ist in Füssen mit einem Rollstuhl einen Hang hinuntergestürzt. Sie war vom Weg abgekommen.

10.10.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Eine Rollstuhlfahrerin hat sich bei einem Unfall am Montagnachmittag in Füssen leicht verletzt. Die 68-Jährige war laut Polizei auf dem Fußweg am Galgenbichl unterwegs. Aufgrund des Gefälles kam die Frau mit dem Krankenrollstuhl nach links vom Weg ab.

Die 68-Jährige stürzte daraufhin den Hang hinunter und wurde dadurch leicht verletzt. Die Feuerwehr Füssen barg und kümmerte sich um die Frau. Die Rollstuhlfahrerin kam anschließend in eine Klinik.

