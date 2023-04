43-Jähriger wird von einer Viehbürste im Gesicht getroffen und schwer verletzt

Ein 43-Jähriger ist bei einem Unfall auf einem Bauernhof bei Füssen von einer zurückfedernden Viehbürste im Gesicht getroffen worden. Er wurde schwer verletzt.

28.04.2023 | Stand: 12:07 Uhr

In Hopfen am See ist ein Mann bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden. Der 43-Jährige wurde laut Polizei auf einem landwirtschaftlichen Betrieb von einer Viehbürste mit großer Wucht im Gesicht getroffen.

