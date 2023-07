Radler stürzt in Hopfen am See - Polizei sucht Unfallverursacher

Ein Fußgänger bringt am Hopfenseerundweg bei Füssen einen Radfahrer zu Sturz. Die Polizei sucht nach Zeugen.

09.07.2023 | Stand: 18:03 Uhr

In Hopfen am See bei Füssen hat sich ein Fußgänger einem Radfahrer am Sonntag gegen 6 Uhr so in den Weg gestellt, dass dieser stürzte. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei. Der unbekannte Fußgänger verließ den Unfallort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich auf dem Hopfenseerundweg in Richtung Füssen auf Höhe des Campingplatzes.

Unfall auf dem Hopfenseerundweg bei Füssen: Polizei sucht Zeugen

So wird der unbekannte Fußgänger beschrieben:

50 Jahre alt

kurze, blonde Haare

normale Statur

kein Bart, keine Brille

Der Mann führte vier Hunde mit sich. Bei den Tieren handelte es sich um etwa 40 cm große Mischlinge mit längerem weiß-braunen Fell.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Zeugen können sich unter Telefon 08362/9123-0 melden.

Das ist der Hopfensee bei Füssen

Der Hopfensee liegt bei Füssen im Ostallgäu. Er ist 2,1 Kilometer lang, sein Ufer hat eine Länge von 6,8 Kilometern. Der See grenzt unter anderem an Hopfen am See, ein Gemeindeteil der Stadt Füssen, sowie Hopferau. Hopfen am See wird auch als die "Riviera des Allgäus" bezeichnet. Entlang der Uferpromenade gibt es zahlreiche Restaurants, Badestellen, Bootsverleihe und einen Campingplatz.

