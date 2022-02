Auto rutscht gegen Hauseingang

Der starke Schneefall machte den Autofahrern in Nesselwang zu schaffen. An einer Steigung rutschte ein Pkw sogar gegen einen Hauseingang.

01.02.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Die Steigung an der Marktoberdorfer Straße in Nesselwang hat sich am Montagnachmittag regelrecht in eine Rutschbahn für Fahrzeuge verwandelt. Aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn rutschten dort mehrere Autos von der Fahrbahn, unter anderem gegen ein Wohnhaus, wie die Polizei berichtet.

Auto rutscht in Nesselwang gegen Hauseingang - Bewohner und Fahrer unverletzt

Ein 49-Jähriger kam dort trotz Winterreifen und geringer Geschwindigkeit beim Bergabfahren ins Schlittern und rutschte gegen die Holzwand eines Hauseingangs. Verletzt wurde bei dem UNfall niemand, die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Wegen des Wetterumschwungs und der schwierigen Fahrbedingungen kam es im Bereich Nesselwang zu mehreren Verkehrsbehinderungen mit liegengebliebenen Fahrzeugen. Der Deutsche Wetterdienst hat für das Allgäu derzeit mehrere Warnungen ausgesprochen.

