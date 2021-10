Kind stürzt Wasserfall in Pöllat hinuntre - Dramatischer Rettungseinsatz

Gefährlicher Unfall nahe der Pöllatschlucht bei Schloss Neuschwanstein: Ein Bub (11) stürzte einen Wasserfall nahe der Marienbrücke bei Schwangau hinunter.

18.10.2021 | Stand: 14:03 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der dramatische Vorfall am Sonntagmittag (17. Oktober) im Bereich der Marienbrücke. Ein elfjähriger Junge spielte demnach am Ufer des Gebirgsflusses Pöllat unweit der Marienbrücke und des Schlosses Neuschwanstein in Hohenschwangau (Landkreis Ostallgäu). Dabei traute er sich zu nah an das Wasser. Er rutschte aus und fiel in den eiskalten Fluss und dann über einen drei Meter hohen Wasserfall nach unten.

Bub stürzt Wasserfall hinunter: Vater gelingt es, ihn aus dem Wasser zu ziehen

Noch bevor der Junge in den Sogbereich der großen bis zu 45 Meter tiefen Wasserfälle kam, schaffte es der Vater des Jungen, der den Unfall mit anschauen musste, den Jungen aus dem Wasser zu ziehen. Die Polizeikräfte aus Füssen, sowie ein Alpinbeamter der Alpinen Einsatzgruppe, kümmerten sich um den unterkühlten Jungen und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Bergwachtkräfte aus Füssen und Kaufbeuren. Letztlich wurde der Elfjährige mit dem Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht.

Unfall bei Pöllatschlucht: Elfjähriger hatte großes Glück

Neben der Unterkühlung erlitt der Junge glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Weitere Angaben zur Identität des Buben wurden von Polizei zunächst nicht gemacht. Eines aber gilt als sicher: Der Schock stand allen Beteiligten freilich ins Gesicht geschrieben. Genau so wie die Erleichterung darüber, dass dem elf Jahre alten Buben durch den Sturz im Wasserfall nichts Schlimmeres passiert war.

