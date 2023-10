Auto überschlägt sich bei Schwangau

In Schwangau ist ein Auto am Sonntag gegen einen Baum gestoßen. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden.

23.10.2023 | Stand: 12:47 Uhr

In Schwangau (Kreis Ostallgäu) hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Unfall in Schwangau: Auto kracht gegen Baum

Der junge Mann fuhr auf der Schwangauer Straße ortsauswärts und war offenbar kurz unachtsam. Das linke Vorderrad seines Autos kollidierte dadurch mit einem Baum, der am Fahrbahnrand stand. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam auf der Seite zum Liegen. Am Baum entstand ein geringer Sachschaden.

