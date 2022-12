Auto überschlägt sich bei Unfall in Weißensee

Infolge eines Unfalls in Weißensee bei Füssen ist ein Pkw umgekippt und auf dem Dach liegen geblieben.

31.12.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Bei einem Unfall am Freitag gegen 13 Uhr in Weißensee bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat sich ein Auto überschlagen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Ein 34-Jähriger wollte auf der Straße von Füssen in Richtung Weißensee auf Höhe des Weilers Moos nach rechts in eine Hofeinfahrt fahren. Eine 73-jährige Autofahrerin hatte nicht bemerkt, dass der Mann abbiegen wollte und fuhr ihm in das Heck. In der Folge wurde das Auto, das bereits schräg zur Fahrbahn stand und bergauf fahren wollte, auf eine Steinmauer geschoben. Dann kippte das Auto nach links auf die Fahrerseite und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrbahn war zur Bergung der Fahrzeuge zeitweise nur einseitig befahrbar.

