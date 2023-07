Autofahrer flieht nach Unfall mit Rennrad in Schwangau

Das Auto vor ihm war schon in eine Einfahrt in Schwangau abgebogen, der junge Fahrradfahrer radelte weiter. Plötzlich fuhr der Autofahrer zurück auf die Straße.

21.07.2023 | Stand: 14:05 Uhr

Am Dienstagnachmittag sind in Schwangau im Ostallgäu ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammengestoßen, der Autofahrer floh vom Tatort. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige auf seinem Rennrad in Richtung Füssen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Auto, das in eine Einfahrt abbog. Der junge Mann wollte an dem Auto vorbeifahren, als der Fahrer plötzlich aus der Einfahrt herausfuhr.

Autofahrer fährt Radfahrer in Schwangau an

Weil der Autofahrer unvermittelt wieder auf die Straße fahren wollte, konnte der Radfahrer nicht mehr ausweichen. Der Autofahrer fuhr den Radler an und er stürzte. Er schürfe sich die Haut an den Armen und den Händen ab, sein Rennrad wurde durch den Sturz beschädigt. Ohne die Personalien zu hinterlassen oder zu helfen, flüchtete der Autofahrer vom Tatort.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und bittet sie, sich unter 08362/91230 zu melden.

