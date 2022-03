SUV-Fahrer fährt Jugendliche in Füssen an und flüchtet

Ein Unfallfahrer missachtet offenbar die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin. Er fährt sie an - und anschließend einfach weiter. Die Polizei Füssen sucht Zeugen.

16.03.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Am Dienstagabend hat in Füssen ein Autofahrer eine junge Fahrradfahrerin angefahren sich anschließend entfernt, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Die 15-Jährige überquerte eine Fußgängerampel am Kaiser-Maximilian-Platz. Laut Polizei missachtete ein Mann, der mit seinem SUV in Richtung Augsburger Straße unterwegs war, ihre Vorfahrt und fuhr sie an.

Dabei stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Der etwa 60-jährige Autofahrer blieb daraufhin stehen, um ihr aus dem geöffneten Fenster mitzuteilen, dass seine Ampel grün gewesen wäre.

Im Anschluss fuhren beide weiter, ohne Kontaktdaten ausgetauscht zu haben.

Unfall mit Fahrerflucht: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Füssen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08362/91230 zu melden.

Mehr Nachrichten aus dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch