Ungewöhnlich viele Silberreiher am Luimooser Weiher

Der Füssener Vogelkundler Richard Wismath entdeckt über 30 Exemplare. Der Silberreiher könnte in nicht allzu ferner Zeit auch im Füssener Land brüten.

06.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Noch vor wenigen Jahren war ein in Deutschland gesichteter Silberreiher eine Sensation. Heute nicht mehr. Doch ungewöhnlich viele Silberreiher, nämlich 32, hat der Füssener Vogelkundler Richard Wismath nun bei einer Exkursion am Luimooser Weiher bei Rückholz gezählt. Der ursprünglich aus Süd- und Osteuropa stammende Vogel ist mittlerweile auch hierzulande häufiger zu sehen. „In Bayern ist der Silberreiher jedoch noch kein Brutvogel, obwohl ich bei uns schon einige Individuen im Frühjahr im Prachtkleid beobachten konnte“, teilt Wismath mit.

Nach seiner Einschätzung aber könnte die Art in nicht allzu ferner Zeit „auch bei uns brüten, sollten sich die klimatischen Bedingungen für die Silberreiher weiterhin optimieren“. Damit wäre der Silberreiher ein Gewinner der Klimaerwärmung, sagt Wismath.

Tiere stammen höchstwahrscheinlich vom Neusiedlersee

Die vielen Silberreiher die bei in der Region an Weihern und Seen anzutreffen, stammen höchstwahrscheinlich alle aus Ungarn oder vom österreichischen Neusiedlersee, da dort die Population derzeit sehr groß ist. Ein weiterer Grund dafür, warum man die Tiere vergleichsweise bei uns so zahlreich antrifft, ist das herbstliche Abfischen der Weiher, wo der Wasserspiegel oft bis zum Nullpunkt abgesenkt wird, sagt der Vogelkundler.

Zahlreiche Kormorane genießen Festtagstisch

Während dieser Zeit genießen nicht nur Silberreiher und Graureiher, sondern auch zahlreiche Kormorane einen Festtagstisch.

Silberreiher unterliegen bei uns übrigens dem Naturschutzgesetz und dürfen in ganz Deutschland nicht bejagt werden. Der Silberreiher ist besonders und streng geschützt.