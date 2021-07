19 Schüler an Gymnasien sollen Corona-Kontaktpersonen sein. Positive Fälle gibt es bisher nicht. Dass die Quarantäne trotzdem bleibt, versteht nicht jeder.

19.07.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Für Abiturienten und Abiturientinnen in Hohenschwangau und in Füssen kam die Nachricht plötzlich: Nicht alle des Abijahrgangs konnten an den Feiern der Gymnasien teilnehmen – in Hohenschwangau platzte die Nachricht sogar mitten in die Festlichkeit hinein. Wie berichtet, hatte das Landratsamt Ostallgäu einen Teil der Schüler wegen eines Coronaverdachtes getrennt. Das sorgte für Empörung bei Betroffenen.