Bauausschuss Füssen sieht eine geplante  Bed- and Breakfast-Unterkunft mit zehn Zimmern kritisch

Der Bauausschuss Füssen beschäftigt sich mit einer geplanten Bed- and Breakfast-Unterkunft in der Herkomerstraße in der Nähe der Polizeiinspektion.

09.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Entsteht in Füssen an der Kreuzung Herkomerstraße/Von-Freyberg-Straße in der Nähe der Polizeiinspektion eine Pension mit zehn Zimmern? Schnell wurde in der Sitzung des Füssener Bauausschusses deutlich, dass das Gremium davon nicht viel hält. Man habe dem Planer bereits vorab mitgeteilt, dass der Antrag mit Blick auf den angespannten Wohnungsmarkt und auf das Beherbergungskonzept voraussichtlich abgelehnt werde. Einige Räte sorgen sich, dass Ferienwohnungen durch die Hintertür entstehen.

Gibt es zu viele Ferienwohnungen und Hotels in Füssen?

Der Leiter des Stadtbauamtes, Armin Angeringer, gab Einblicke in die Pläne: Der Antragsteller – eine Familie, die seit 1985 in Füssen geschäftlich tätig ist – will den Altbau südlich des Rundbaus durch einen Neubau ersetzen. Außerdem sei eine Tiefgarage für die Stellplätze geplant. Im Dachgeschoss soll eine kleine Wohnung für die familieneigene Nutzung entstehen. Der bogenförmige Altbau soll in der Grundsubstanz bestehen bleiben, allerdings komplett umgebaut und saniert werden. Darin soll neben der Rezeption und dem Frühstücksraum auch ein Stehimbiss eingebaut werden.

(Lesen Sie hier, wieso ein Füssener Hotel nur noch am Wochenende öffnet.)

Die Idee mit der Bed- and Breakfastpension sei voraussichtlich vom Tisch. Die Stadt habe ihre Position deutlich gemacht und will – wie in der Vergangenheit mehrmals geschehen – touristisch genutzte Wohnungen verhindern. Das Ziel: Man möchte dauerhaft genutzten Wohnraum schaffen. Nun sollen dort Wohnungen und ein Stehimbiss entstehen. Die Verwaltung sieht dies positiv: Der Stadtteil an dieser Ecke wird von der Nahversorgung her „wesentlich verbessert und auch aufgewertet“. Außerdem werden die bisherigen Arbeitsplätze der Familie gesichert und sogar weiter ausgebaut.

Gegen die touristische Nutzung hat sich auch Füssen Tourismus und Marketing (FTM) in einer Stellungnahme ausgesprochen: FTM kommt zu dem Ergebnis, dass in diesem Bereich von Füssen das Quartier bereits touristisch „schon recht stark durchsetzt“ sei. Der Schwerpunkt sollte daher eher der Wohnbau sein. FTM empfiehlt auch weitere Gespräche, von Vorteil seien kleine Wohneinheiten für Beschäftigte aus dem Tourismus.

Politiker in Füssen: Sorge vor Ferienwohnungen durch die Hintertüre

Sorgen hatten die Kommunalpolitiker, ob am Ende Ferienwohnungen durch die Hintertür entstehen könnten, grundsätzlich sehe man das Vorhaben positiv, sollte das rauskommen, was drinstecke. „Diese Gefahr würde bestehen“, sagte Angeringer und verwies darauf, dass sich das ohne Bebauungsplan nicht verhindern lasse. Er erinnerte daran, es wie bei den letzten Malen auch zu machen und einen Plan entsprechend aufzustellen, um eine touristische Nutzung auszuschließen. Auch ein städtebaulicher Vertrag wäre möglich. Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, dass Wohnraum dort entstehen könne, ebenfalls sprachen sich die Ratsmitglieder für ein Stehcafé bei ausreichend Stellplätzen aus. Eine Ausfahrt für Kundenparkplätze in den Kurvenbereich sei aber nicht zulässig.