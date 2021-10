Unverpackt-Aktion in Kindergarten in Füssen: Kinderprodukte verursachen oft extra Müll

Mädchen und Buben des Kindergartens St. Gabriel in Füssen sammeln Verpackungen ihrer Brotzeiten. Warum das Thema wichtig ist und wie viel sie gesammelt haben.

„Bei uns hat mal jemand eine Flasche über den Zaun geworfen. Da lagen dann tausend Scherben im Garten“, erzählt Luis von einem Vorfall im Kindergarten St. Gabriel in Füssen. Der Fünfjährige weiß bereits, dass man „Müll immer in den Mülleimer tun muss, weil er sonst die Umwelt verschmutzt und das ist schlecht“. Um den Kindern noch mehr über das Thema Abfall beizubringen und deren Eltern dafür zu sensibilisieren, beteiligte sich der Kindergarten jetzt mit der Pfarreiengemeinschaft Füssen an der Klimawoche Ostallgäu. Das Team der Einrichtung hatte sich dafür eine Unverpackt-Aktion einfallen lassen.