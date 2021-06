Unwetterfront zieht übers Ostallgäu: Roßhauptener schippen Hagel

Eine Unwetterfront ist am Mittwochabend über das Ostallgäu gezogen. Besonders heftig war es in Roßhaupten und in Oberkirch bei Weissensee.

24.06.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag, 7 Uhr - Aus Südwesten waren am Abend heftige Gewitter über das Ostallgäu gezogen und luden dabei an einigen Orten einiges an Hagel und Platzregen ab. In Roßhaupten sah es in manchen Straßen fast aus wie im Winter: Anwohner griffen zu Schaufeln und schippen die Hagelmassen von den Gehwegen und Einfahrten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es aber keine größeren Schäden.

Hagel im Ostallgäu: Bauhof-Mitarbeiter rücken mit Kehrmaschine aus

In Oberkirch bei Weißensee wurde dagegen ein Auto vom Hagel weggeschwemmt. Das Fahrzeug kam an einem massiven Stein zum Stillstand und wurde dabei beschädigt. Die Mitarbeiter des Füssener Bauhofs rückten am Abend noch mit einer Kehrmaschine nach Oberkirch aus, um verbleibenden Hagel und Schmutz von der sogenannten alten Steige nach Berghof zu beseitigen.

Bilderstrecke

Hagelschauer ziehen übers Ostallgäu

Verkehrsbehinderungen auf A7 bei Füssen

Verkehrsbehinderungen gab es auch auf der A7. Dort ging besonders für Motorradfahrer nichts mehr, aber auch Autofahrer hatten während der Dauer der Hagelschauer Probleme. Da sich das Unwetter aber recht schnell verzog, waren dei Behinderungen nur von kurzer Dauer.

Ob es weitere Einsätze in der Nacht im Allgäu gab, ist am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Wir warten noch auf Rückmeldung der Polizei.

Unwetter auch in Niederbayern: Überschwemmungen und vollgelaufene Keller

In der Nacht gab es in einigen Teilen Bayerns auch starke Gewitter, besonders betroffen war Niederbayern. Gewitter und starke Regenfälle haben dort für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt. In Passau blieb ein Auto in einer überfluteten Unterführung liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wasser retten. In Künzing (Landkreis Deggendorf) fluteten Wassermassen aus einem Überlaufbecken die Keller mehrerer Häuser. In Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) musste das Public Viewing des Fußballspiels zwischen Deutschland und Ungarn aufgrund des heftigen Regens abgebrochen werden.

