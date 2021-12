Urlaub in Halblech: „Casa Maria“ wird erweitert

Das altehrwürdige Haus in Buching bekommt mehr Betten und Wohnraum für Angestellte. Touristen haben bereits für Mai gebucht.

Das altehrwürdige Haus in Buching heißt jetzt „Casa Maria“ und ist nun schon über ein Jahr im Besitz der Familie Di Genova. Die Geiselstein GbR hatte es übernommen und generalsaniert. Jetzt ist man der Idee einer Erweiterung nachgekommen und hat somit den Grundstein gelegt. Mit doppelt so viel Zimmern und einem ausgeklügelten Arrangement soll es bald im neuen Erscheinungsbild glänzen.

Haus vor vier Jahren von der Geiselstein GbR gekauft

Vor vier Jahren hatte die Geiselstein GbR das Haus gekauft und es 2021 der Betreiberfamilie Pietro und Domenico Di Genova für den Betrieb überlassen. In rund zwei Monaten wurde das komplette Gebäude grundsaniert, der Gastraum ausgebaut, die Zimmer mit Duschen hergerichtet, die Böden erneuert und alles dafür getan, die 30 Zimmer in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Bis dann die Idee entstand, in dem Haus einen Bus unterzubringen, da musste geholfen werden.

Schnell hatte GbR-Mitglied Franz Schichtl die Idee, aus einer Konkursmasse Wohnungseinheiten in Elementarbauweise, die schon nahezu fertiggestellt waren, zu kaufen und somit ein 60-Betten-Haus daraus zu machen.

Urlaub in Halblech: Platz für 30 Gäste zusätzlich

Das heißt, 30 Betten zusätzlich, acht Angestelltenwohnungen und eine mit Hackschnitzel betriebenen Heizung inklusive Heizzentrale, um die Niedrigenergiebauweise KW 40 zu erreichen, sollen jetzt entstehen. Schon bald sollen die Arbeiten beginnen und auch schnell abgeschlossen sein. Denn der Betreiber hat sein Haus schon im Mai 2022 voll belegt und ist auf seine zusätzlichen Zimmer angewiesen. Ein guter Vorsatz für das Vorhaben und auch eine gute Sache für die Dorfgemeinschaft in Buching. Man hat sich dort um eine Dorfwirtschaft gekümmert, hatte diese erhalten und auch jetzt für die Zukunft erweitert.

