Wintersport am Tegelberg: Warum ein Franzose seit 40 Jahren nach Schwangau kommt

Der ehemalige Lehrer Daniel Tissier reist seit Jahrzehnten unter anderem mit Schülern an den Tegelberg zum Skifahren. Warum er das macht.

17.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Schwangau Ganz nach französischer Art – Küsschen links, Küsschen rechts – werden die Gäste herzlich begrüßt. Es ist klar: Man mag sich. Kein Wunder, denn Daniel Tissier kommt seit 40 Jahren zum Skisport-Verleih Luggi an die Skistation am Tegelberg. Also schon seit der Zeit, als Sportfachmann Klaus Alletesee gerade geboren war und sein Vater Luggi in Buching Skier verliehen hat.

