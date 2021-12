VdK Nesselwang bietet mehr als nur Rechtsschutz

Sozialverband stellt sich bei Spendenübergabe vor. Zur Ortsgruppe Nesselwang gehören auch Seeg, Eisenberg, Lengenwang und Rückholz.

25.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit 1000 Euro unterstützt die VR Bank Augsburg Ostallgäu den Ortsverband Nesselwang des Sozialverbands VdK. Bei der Scheckübergabe durch Vermögensbetreuer Armin Schwarz an Kassiererin Edeltraud Höllisch erklärte der Vorsitzende Karl Wieser, dass im Ortsverband seit dem Zusammenschluss mit Seeg 315 Mitglieder organisiert sind. Zum Ortsverband gehören auch Eisenberg, Lengenwang und Rückholz. Wieser dankte der Bezirksleiterin der VR Bank Angela Hirtl für die Spende.

Kampf für Renten, Gerechtigkeit und Inklusion

Der VdK biete viel mehr als Rechtsschutz, betonte Wieser laut einer Pressemitteilung. So kämpfe er für sichere Renten, soziale Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderungen, Barrierefreiheit sowie Inklusion. Auch Ferien für Familien mit Kindern mit Behinderungen biete man an. Die Ortsverbände sind die ersten Ansprechpartner. Sie unterstützen Bedürftige, auch Nichtmitglieder, unbürokratisch und schnell. Des Weiteren organisiere man Treffen, Ausflüge und Feiern. Zwar dürften die Ortsverbände keine Beratung machen, sie stünden aber mit Rat und Tat zur Seite und sei es nur, indem sie eine Telefonnummer weitergeben. Coronabedingt konnte der Ortsverband heuer nur zwei Ausflüge in der Umgebung anbieten.