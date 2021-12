Verbesserte Mobilität in der Lechstadt: Mehr Barrierefreiheit in Füssen

Der Fußweg vom Krankenhaus zum Lechweg ist nun rollstuhlgerecht gestaltet. Außerdem ist ein Parkplatz vergrößert worden. Was der Bauhof umgesetzt hat.

14.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Stadt Füssen hat weitere Schritte hin zu mehr Barrierefreiheit gemacht: So haben Mitarbeiter des Bauhofs den Fußweg am Krankenhaus durchgehend rollstuhlgerecht bis zum Tor am Lechuferweg ausgebaut. Zudem verbreiterte der städtische Bauhof die beiden Behindertenparkplätze in der Kemptener Straße gegenüber dem Geschäft Müller und schufen einen Behindertenparkplatz hinter der Füssener Sparkasse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister von Füssen bedankt sich

Bürgermeister Maximilian Eich-stetter sagt dazu: „Ich danke Herrn Joachim Schmid dafür, dass er dies unbürokratisch ermöglichte.“

Maßnahmen wurden abgesprochen

Die nun umgesetzten Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden in Gesprächen zwischen dem Rathauschef, der VdK-Beraterin Christine Halaby, dem VdK-Berater Reiner Schweiger, der örtlichen Verkehrsbehörde, der Vorsitzenden des örtlichen Behindertenbeirats Barbara Henle sowie dem Verkehrsberater Thomas Meiler (beide CSU) angestoßen.

Lesen Sie hier, ob ein Stadttunnel in Füssen möglich wäre.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Lesen Sie auch