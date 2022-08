Verbot eines Getränkewagens am Forggensee: Regulierung könnte eine Lösung sein!

Ein Boots- und SUP-Verleiher darf keinen Getränkewagen am Forggensee aufstellen. Warum der Gesetzgeber und die Behörden reagieren sollten.

09.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Niemand möchte am Forggensee im Schutzgebiet zugebaute Buchten und ausufernde Partys mit Bergen von Müll als Folge: Dass die Betreiber eines SUP- und Bootsverleihs allerdings keinen mobilen Anhänger mit zwei Kühlschränken und einer Eistruhe aufstellen dürfen, ist in Zeiten von Hitzewellen und Erderwärmung nur schwer nachvollziehbar.

Allgäu: Klimatischen Veränderungen auch hier spürbar

Die Menschen werden mit Blick auf die gesundheitlichen Auswirkungen der klimatischen Veränderungen zunehmend sensibler. Feinfühliger sollten also auch der Gesetzgeber und am Ende die Behörden reagieren: Wer zum Beispiel den halben Tag bei 30 Grad mit einem Stand Up Board auf dem Forggensee verbracht hat, sollte bei der Rückgabe auch etwas zu Trinken kaufen können, wenn seine Vorräte aufgebraucht sind.

Landratsamt Ostallgäu: Segelclub und Bootsverleih auf Lage am Forggensee angewiesen

Denn wie das Landratsamt Ostallgäu selbst sagt: Die Verleihstation darf an diesem Standort sein, weil sie auf die Lage am See angewiesen ist. Urlauber und Einheimische, die sich dort Tretboot oder SUP ausleihen, sind nach dem Sport ebenfalls auf Getränke angewiesen. Eine Möglichkeit könnte sein, Ausnahmen zu schaffen: beispielsweise die Größe des Wagens und die Anzahl der Kühlschränke zu regulieren.