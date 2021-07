Speisen "to go" werden oft in Einwegbehältern serviert. Nun gilt ein Produktionsverbot für viele Verpackungen. So gehen Gastronomen und Supermärkte damit um.

18.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Schnitzel mit Pommes to go in einer Styroporverpackung: Wer Essen zum Mitnehmen für die ganze Familie bestellt, hat schnell einen Berg von Plastikmüll in der Küche liegen. Seit Juli hat sich allerdings gesetzlich etwas geändert: Bereits ein Jahr zuvor beschloss das Bundeskabinett ein Produktionsverbot für Einwegplastikprodukte gemäß einer EU-Richtlinie (siehe Infokasten). Dies ist nun in Kraft getreten. Wie Supermärkte und Gastronomen aus der Region damit umgehen.