Verein aus Füssen setzt alte Fahne wieder „in Wert“ - was das bedeutet

02.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Erstmals mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Mang segneten Pfarrer Frank Deuring (Pfarrgemeinschaft Füssen) und Peter Neubert (evangelisch-lutherische Kirche Füssen) die „in Wert gesetzte“ Vereinsfahne des Trachtenvereins „D’Neuschwanstoaner – Stamm“.

Fahne wurde auf einer festlichen geschmückten Trage präsentiert

Auf einer festlich geschmückten Trage trugen die Trachtler ihr Kleinod mit einem festlichen Zug durch die Altstadt zur katholischen Kirche St. Mang. Dabei waren Fahnenabordnungen nahe stehender Vereine ebenfalls dabei: Der Patenverein der Fahne „D’Lechgauer“ aus Prem war vor Ort, sowie die Nachbarvereine „Burg Hopfen“, „D’Falkenstoaner“ aus Weißensee, sowie die „Unterillertaler Kempten“, die nach der Segnung ein Band an die D’Neuschwanstoaner Fahne anbrachten.

Fahnen-Mutter Viviane Mößmer (links) und Ehrenmutter Irene Lorenz bringen die Bänder zur Weihe und zum 120-jährigen Vereinsbestehen an die frisch gesegnete Fahne der "D'Neuschwanstoaner - Stamm" an. Bild: Johanna Lang

Aber auch die „Patenkinder“ des Füssener Vereins aus Schwangau, Immenstadt und Trauchgau sendeten ihre Vereinsfahne, ebenso wie die Freiwillige Feuerwehr Füssen.

Für die D’Neuschwanstoaner war es aber nicht nur die festliche Fahnenweihe, es war auch die Feier zum 120-jährigen Bestehen des Vereins, das wegen der Pandemie im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte. Da war die aktuell laufende Sonderausstellung „Sehnsucht nach Heimat“ ein würdiger Anlass.

Fahne ist aus dem Jahr 1963

Die Fahne ist die zweite des Vereins und stammt ursprünglich aus dem Jahr 1963. Sie war im Laufe der Zeit ziemlich ramponiert, deshalb musste sie umfangreich restauriert werden. Dies war durch viele Spenden möglich. Schon einmal hatten die Neuschwanstoaner ihre Fahne restaurieren lassen, wobei alte Fäden und Teile durch neue, moderne ersetzt worden waren. Gerade die erwiesen sich als „nicht langlebig“, weshalb eine „Erneuerung“ anstand. Der Verein entschloss sich, der Expertenmeinung anzuschließen, die Fahne „in Wert setzen“ zu lassen. Das bedeutete, die alten Stickereien wurden aus dem Stoff heraus geschnitten, ausgebessert und repariert und auf neuen Stoff gesetzt. Entstanden ist so eine hoffentlich lang lebende, fast neue Fahne, die Altes und Neues verbindet, ganz wie der Verein sein Brauchtum auch lebt. Den „Wandel der Zeit“ in dem Verein und die enge Verbindung mit der Kirche betonte auch Pfarrer Frank Deuring in seiner Ansprache.

Harmoniemusik Füssen begleitet Weg von der Kirche ins Vereinsheim

Während der Gottesdienst unter brausender, jubilierender Orgel zu Ende ging, versammelten sich vor der Kirche die Harmoniemusik Füssen, die die geweihte Fahne erneut mit einem Zug durch die Altstadt zu ihrem Vereinsheim am Schrannenplatz begleitete.