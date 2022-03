„D’Schloßbergler“ aus Hopferau haben das Gaufest im Blick

Der Verein aus Hopferau möchte endgültig Ende März darüber entscheiden. Ansonsten blicken die Trachtler trotz Corona-Pandemie auf steigende Mitgliederzahlen.

In Hopferau könnte es in diesem Jahr ein Gaufest geben: Wie auf der Jahresversammlung der Hopferauer Trachtler „D’Schloßbergler“ deutlich wurde, behält man die derzeitigen Umstände genau im Blick. Derzeit gehe man aber in den Planungen davon aus, dass es in der Zeit vom 29. bis zum 31. Juli stattfinden wird. Eine endgültige Abstimmung stehe aber noch aus. Das Fest wäre für den Verein wichtig, denn Corona hat in den vergangenen zwei Jahren Spuren hinterlassen.

Verein aus Hopferau konnte zwei Heimatabende feiern

Der Vorsitzende Gerhard Pichler berichtete aus den beiden Pandemiejahren und diese müssen einem Spagat geglichen haben: Corona-Vorgaben einhalten und gleichzeitig das Vereinsleben mit Höhepunkten lebendig halten. Zumindest habe man neben zwei Heimatabenden die Doppelfeier des nachgeholten 100-jährigem Vereinsjubiläums und die Fahnenweihe ausrichten können.

Auch andere Redner berichteten vom reduzierten Vereinsgeschehen: Die Mitglieder Anne Sofie Eberle, Leonie Landerer, Matthias Steinacher und Simon Köhler erwarben nach erfolgreicher Schulung die Juleika-Karte, man konnte, wenn auch bisweilen recht kurzfristig, Proben für die Heimatabende und erst recht den Jubiläumsabend samt Fahnenweihe tags darauf ansetzen und fast wie gewohnt am 100-jährigen Jubiläum der „Lohbachtaler“ teilnehmen.

Der übliche Ausflug der Jugend fand in Hopferau statt, was der Begeisterung der Kinder und Jugendlichen jedoch dank Improvisationstalenten keinen Abbruch tat. Auch die ausgefallenen Highlights gerade für die Jungtrachtlerinnen und -trachtler wie Nikolaus- und Weihnachtsfeier konnte man zumindest durch kleine Aufmerksamkeiten wie Grußbotschaften per USB-Stick oder Süßigkeiten auffangen.

Die positive Nachricht: Die Mitgliederzahlen konnten nicht nur gehalten, sondern auch erhöht werden: Derzeit gehören der jungen Abteilung 44 Mädchen und 20 Buben an – Tendenz steigend. Zudem sieht man im Instrumental-Quartett „Schloßberg Musik“ (Sonja und Stefan Böck, Angelika Linder und Rita Hindelang) eine wahre Bereicherung für Proben und Aufführungen.

"D'Schloßbergler": Auch heuer kein Theater - spielfreie Zeit soll für kreative Pause genutzt werden

Mit Blick auf das über die Gemeindegrenze bekannte Laienspiel erklärte dessen Sprecher Josef Brenner, dass es auch heuer keine Theateraufführungen geben werde – man werde die spielfreie Zeit jedoch als schöpferische Pause nutzen.

Nun könnte es in diesem Jahr im Juli wieder das Gaufest geben. Am 20. März soll dafür die endgültige Abstimmung stattfinden. Anschließend soll das Konzept auf der Gau-Frühjahrsversammlung vorgelegt werden. Die Hoffnung auf ein Gaufest lässt man sich definitiv nicht nehmen.

