Vereine aus Weißensee spenden für ukrainische Kinder

Bei einer offenen Generalprobe des Symphonieorchesters aus Kiew in Weißensee sind 5000 Euro zusammen gekommen.

21.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Schützenhausgesellschaft Weißensee – vertreten durch die Hausvereine Trachtenverein, Musikkapelle und Schützenverein – hat kürzlich beim Seefest einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an die Stadt Füssen, vertreten durch Bürgermeister Maximilian Eichstetter, übergeben. Die Spenden werden für die Betreuung ukrainischer Kinder eingesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Spenden wurden im Mai bei der Konzert-Generalprobe des Kiewer Symphonieorchesters am Schützenhaus Weißensee gesammelt. Sie kommen zu 100 Prozent bedürftigen ukrainischen Flüchtlingen zu Gute. Die Schützenhausgesellschaft dankt Ulrich Sprandel vom Rotary Club, der das Konzert angestoßen hatte. Simone Dopfer, die Vorsitzende der Schützenhausgesellschaft, sagt: „Wir haben innerhalb von drei Tagen dieses Spendenfest organisiert. Es ist schön zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit durch die Schützenhausgesellschaft mit den Vereinen funktioniert und wir eine so tolle Spendensumme erzielen konnten. Mein besonderer Dank gilt den Spendern, Helfern und allen Beteiligten.“

Ukrainisches Symphonieorchester fragte nach Proberaum

Nach der Anfrage, ob das Schützenhaus in Weißensee als Proberaum für das staatliche Symphonieorchester aus der Ukraine zur Verfügung steht, bis zur Zusage verging nur wenig Zeit, sagt der Schützenmeister Werner Strodl. „Nach kurzer Rücksprache waren sich die Schützenhausgesellschaft und die drei Hausvereine einig: Die Musiker sind willkommen, sie können den Saal im Schützenhaus benutzen und das sogar kostenlos.“

Einigkeit habe ebenso darüber bestanden, „dass kostenlos nicht umsonst bedeutet“ und so sei der Gedanke einer Benefizveranstaltung geboren worden. „Wir bedanken uns bei den Musikern, die sofort bereit waren, in Weißensee ihr Können zu zeigen. So kamen die etwa 450 Besucher in den einzigartigen Genuss einer offenen Generalprobe und bedankten sich mit richtiger Spendenlaune.“

Er hebt hervor: „Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Jugend. Ihr Einsatz und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, haben maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen.“

Lesen Sie auch

Füssen hilft Geflüchteten "Hilfe für die Ukraine" in Füssen: So will die Gruppe Geflüchteten bei der Integration helfen

Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Ich danke allen Beteiligten für das ehrenamtliche Engagement für die ukrainischen Flüchtlinge hier vor Ort. Ohne ihre Unterstützung wäre diese Arbeit nicht zu stemmen, dafür meinen größten Dank und höchste Anerkennung!“