Vereinsleben: Bürgerverein am Lech hat 300 Helferstunden mehr

29.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Knapp 300 Helferstunden mehr hat der Bürgerverein am Lech im Corona-Jahr 2020 verzeichnet. Immer mehr Menschen nehmen die Lieferung der frisch gekochten Mahlzeiten in Anspruch, und auch Hilfen rund um Haus und Garten sind gefragt, verkündete der Vorsitzende Xaver Wörle bei der Jahresversammlung in der Auerberghalle in Bernbeuren. Der Bürgerverein zählt derzeit rund 600 Mitglieder und hatte mit vorheriger Anmeldung zur Jahresversammlung geladen. Wegen Corona konnte diese 2020 nicht stattfinden, und so standen neben Neuwahlen Entlastungen für die beiden Jahre 2019 und 2020 auf dem Programm.

2020 verzeichnete der Bürgerverein 3268 Stunden

Im Vergleich zu 2019 mit 2981 Helferstunden verzeichnete der Bürgerverein 2020 sogar 3268 Stunden. Vor allem die Empfänger des täglich frisch gekochten Essens und die Hilfe mit geschulten Helfern im Entlastungsbereich nehmen immer weiter zu. Aber auch die Fahrdienste und die Hilfen rund um Haus und Garten wurden angefragt, wenn es die gesetzlichen Bestimmungen zuließen. Beim Bürgerverein organisiert Siegfried Dippmann die wöchentliche Abholung an der „Füssener Tafel“ und die Auslieferung an die tafelberechtigten Mitglieder des Vereins. Die Vereinbarung mit Füssen sieht vor, dass auch Personen aus den drei Mitgliedsgemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau unkompliziert Ware erhalten können.

Gemeinsamer Mittagstisch

Für gesellige Veranstaltungen bestand 2020 wenig Möglichkeit, aber seit Juli findet nun zumindest wieder jeden Mittwoch das gemeinsame Mittagessen „60 plus“ im Gasthof Holler statt, an dem zwischen zehn und 20 Senioren regelmäßig teilnehmen. Allgemein richtete Wörle einen herzlichen Dank an alle Helfer, Organisatoren und Spender. Die Mitgliederzahlen steigen ebenfalls von Jahr zu Jahr, aber es ist nicht immer möglich, alle Anfragen zu bedienen. Weitere Helfer werden beispielsweise zum Ausfahren des Mittagessens oder als Hilfe im Haushalt gesucht.

Da schon länger gestellte Förderanträge nun bewilligt wurden, stellten sich die Jahresendergebnisse positiv dar, wobei der Bürgerverein ohne Zuschüsse und Spenden an seine Grenzen kommen würde. Bei den Neuwahlen wurde die Zahl der Beisitzer wieder erhöht.

Der neue Vorstand:

Vorsitzender Xaver Wörle

Stellvertreter Josef Köpf (neu)

Kassiererin Gerda Steininger

Schriftführerin Gabriele Walters (neu)

Beisitzer: Irene Balzarek, Paul Walters und Enno Bremermann (neu)

Vertreter für Bernbeuren: Irm-

gard Hipp und Hans Echtler (neu)

Vertreterin für Steingaden: Re-

gina Carbone

Vertreter für Prem: Jürgen Kuhns

