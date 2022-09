Verheerender Brand im Umspannwerk Füssen - 20.000-Volt-Lichtbögen haben Feuer ausgelöst

Inzwischen haben die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) ihr Umspannwerk, das 2020 brannte, wieder in Betrieb genommen. So meisterte das Unternehmen die Krise.

Es war ein Samstag vor fast zwei Jahren: Das Wochenende hatte gerade erst begonnen, als am 5. Dezember im Füssener Land sprichwörtlich alle Lichter ausgingen. Was war passiert? Das Umspannwerk Füssen der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) war aufgrund eines technischen Defekts in einen verheerenden Brand geraten.

Inzwischen sind die dabei entstandenen Schäden behoben. Jetzt feierten die EWR eine Eröffnungsfeier, nachdem das Umspannwerk im Vorjahr bei laufendem Betrieb renoviert wurde und die Leitungen umgelegt worden waren. Bereits Ende 2021 war die neue Schaltanlage wieder vollständig in Betrieb gegangen.

Brand in Umspannwerk in Füssen: Das war der Hintergrund

Zum technischen Hintergrund: Die Hochspannungsverbindung über die Höhenzüge bringt in einer 110-Kilovolt-Leitung Strom aus Reutte bis zum Umspannwerk Füssen unweit des Weißensees. Dort wird dann der Strom umgewandelt, der mit dieser Stärke in das Ostallgäuer Netz weiterfließt. Bei der Umwandlung entstehen bis zu einem Meter große Lichtbögen. Diese 20.000-Volt-Lichtbögen ließen sich aber nicht mehr löschen, und die große Hitze löste am 5. Dezember 2020 den bereits erwähnten Brand aus.

Mehrere tausend Haushalte im Ostallgäu waren im Dezember 2020 ohne Strom

Mehrere tausend Haushalte im Ostallgäu waren kurzzeitig ohne Strom. Zwar hatte sich die Anlage nach wenigen Millisekunden abgeschaltet, aber Brand und Hitze zerstörten Teile der Anlage, der Schaden summierte sich auf zwei Millionen Euro, wie der Leiter EWR-Netz, Thomas Siebenhüner bei einem Rundgang anlässlich der Wieder-Eröffnung des Umspannwerks erläuterte. Binnen zwei Stunden war die Notversorgung wiederhergestellt, wie EWR-Vorstand Dr. Christoph Hilz den damaligen unermüdlichen Einsatz seiner Mitarbeiter heraushob.

So wurde der Schaden im Umspannwerk in Füssen behoben

Danach musste für rund ein Jahr eine provisorische Versorgung für die betroffenen Gemeinden im südlichen Ostallgäu eingerichtet werden. Im Jahr 2021 wurde die Schaltanlage dann erneuert und ein neues Betonfertigteilgebäude erstellt, in dem die Trafos für den Eigenbedarf sowie die neuen Rundsteueranlagen untergebracht wurden. Die circa drei Tonnen schweren Schaltschränke wurden komplett erneuert, und das musste unter größter Vorsicht bei laufendem Betrieb geschehen. Nach Erneuerung der Kabelführung und den neuen Rundsteueranlagen konnte die renovierte Anlage Ende des Vorjahres dann vollständig in Betrieb gehen.

Hilz und der weitere EWR-Vorstand Richard Alber lobten vor den zahlreich vertretenen Bürgermeistern der vom EWR im Ostallgäu versorgten Kommunen die große Mannschaftsleistung der EWR-Mitarbeiter, die diese Krisensituation zu meistern hatten und anschließend planvoll und höchst konzentriert die Erneuerung verwirklichen mussten. Dabei demonstrierte Siebenhüner, wie sich die Leitungstechnik im Zeitverlauf verändert hatte.

