Verkauft die Stadt Füssen ein Fass ohne Boden?

Die Dachsanierung beim Alten Landratsamt wird wohl teurer als anfangs gedacht. Warum die Stadt in den zurückliegenden Jahren immer draufgezahlt hat.

01.08.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Trennt sich die Stadt Füssen bald von einer markanten Immobilie? Die Rede ist vom alten Landratsamt, das sich nicht nur nach Einschätzung von Stadtrat Simon Hartung ( CSU) zu einem „Fass ohne Boden“ entwickelt hat. Aktuelles Beispiel ist die erforderliche Dach- und Fassadensanierung: Die ursprünglich geschätzten Kosten von 400 000 Euro werden nicht ausreichen. Die Kommune werde dafür wohl 600 000, 700 000 Euro in die Hand nehmen müssen, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Stadtrat.

Fünfstelliger Zuschuss pro Jahr

Das ehemalige Landratsamt wird von der Stadt seit langem als Gewerbeobjekt betrieben, vor allem Ärzte haben sich hier eingemietet. Ein Gewerbeobjekt, mit dem die Kommune aber keine schwarzen Zahlen schreibt. Das ging aus einer Zusammenstellung hervor, die Eichstetter vortrug: Seit dem Jahr 2010 hat die Kommune dieses Gewerbeobjekt mit rund 660 000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Füssen bezuschusst – im Schnitt beträgt der jährliche Zuschussbedarf aus Steuermitteln also 60 000 Euro. Wobei betriebswirtschaftliche Kosten wie Abschreibung und Verzinsung noch gar nicht berücksichtigt sind. Zudem hat die Stadt seit 2010 knapp 1,35 Millionen Euro in das alte Landratsamt investiert – vor allem für Brandschutz, aber auch für Sanitärbereiche, Barrierefreiheit und vieles mehr. Wenn man die Mieteinnahmen nicht steigern könne, werde der Zuschussbedarf angesichts des anstehenden Investitionsbedarfs weiter anwachsen.

Und der Investitionsbedarf ist da, vor allem im historischen Gebäude aus dem Jahr 1908. Vor allem im Dachbereich und an der Fassade – hierfür hatte der Stadtrat zu Jahresbeginn entsprechende Untersuchungen und Planungen in Auftrag gegeben. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur ein grundlegender Sanierungsbedarf besteht – vielmehr wurden „gravierende konstruktive Mängel“ ausgemacht. Was wiederum neben einer Objektplanung (62 000 Euro) nun auch eine Tragwerksplanung (12 000 Euro) erforderlich macht. Und dann stehen die Kosten für die eigentlichen Arbeiten an, die Bürgermeister Eichstetter aktuell auf 600 000 bis 700 000 Euro taxiert. Ob das tatsächlich reicht, ist noch offen: Eine Gesamtkostenschätzung liegt noch nicht vor. Und das dürfte nicht die letzte Sanierungsmaßnahme in dem betagten Gebäude sein.

Hiobsbotschaften

Solche Hiobsbotschaften haben den Rathaus-Chef dazu gebracht, über einen Verkauf des ehemaligen Landratsamtes nachzudenken. Und zwar vielleicht noch, ehe die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen. Magnus Peresson (UBL) hingegen glaubt, dass die Schäden weniger hoch sind als momentan befürchtet: Das Gebäude sei 1908 als königlichers Bezirksamt errichtet worden, da wurde „kein Glump gebaut“. Und Dr. Christoph Böhm (CSU) regte an, auf die Untersuchungen zu verzichten. Vielmehr sollte man eine Zimmerei bitten, sich die Schäden vor Ort anzuschauen: Die Fachleute könnten die Schäden wahrscheinlich für eine überschaubare Summe beheben.

Kosten ermitteln

Gleichwohl sprach sich der Stadtrat bei einer Gegenstimme für die Untersuchungen und Planungen aus. Sobald eine belastbare Kostenermittlung vorliegt, wird das Kommunalparlament erneut über die Sanierung beraten. „Dabei sind auch Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Objektes zu prüfen und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen“, wird in der Verwaltungsvorlage ein möglicher Verkauf umschrieben.

