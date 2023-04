Bürgerversammlung Lechbruck: Verkehr, Tourismus und Feuerwehr

Die Lechbrucker haben bei der ersten Bürgerversammlung von Bürgermeister Moll viele Fragen. Eine drehte sich dabei um den Rücktritt des Feuerwehrkommandanten.

24.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Die Corona-Pandemie hatte es bisher nicht möglich gemacht: Nun berichtete Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll in einer gut besuchten Lechhalle über die finanzielle Lage von Lechbruck und musste viele Fragen beantworten.

Bürgerversammlung in Lechbruck: Was passiert mit dem alten Feuerwehrhaus?

„Was passiert mit dem alten Feuerwehrhaus?“, war die erste Frage, die von Peter Kartmann gestellt wurde. Dies soll stehen bleiben und der Charakter des Hauses nicht verändert werden. Es gebe noch kein Ergebnis aber man könne das Problem ja über eine „Denkwerkstatt“ erörtern, so die Antwort. Über die Verkehrssituation und das Halteverbot in der Lechwiesenstraße äußerte sich Benjamin Kircher. Moll zeigte dabei sein Einsehen: Lösungen könnten eine Verkehrsüberwachung oder ein Anruf bei der Polizei sein.

Die Verkehrssituation der Lechwiesenstraße, die bald zur Einfahrt für das neue Feuerwehrhaus dient, machte auch Nadine Helmer mit Blick auf die Sicherheit von Kindern und Senioren Sorgen. Wo macht ein Feuerwehrhaus wirklich Sinn? Moll verwies auf die allgemeine Alarmlage und auf 30er Zonen, die es im Ort gibt. Gerti Kuhn wollte als Anlieger der Lechwiesenstraße wissen, wie oder was nun geplant ist, auf dem ehemaligen Gelände des Hotels am Oberen Lechsee. Man höre Gerüchte. Moll entgegnete klar, dass das Projekt auf Eis liege und man nicht in Gesprächen oder Verhandlungen sei. Man müsse bald was tun und sich zusammenhocken, sagte Moll.

Bürgermeister in Lechbruck: Gemeinde mit vielen PV-Anlagen auf den Dächern

Energiebezogenes Bauen und eine PV-Anlage auf dem neuen Kindergarten wünschte sich Sigi Dippmann in der Versammlung. Moll entgegnete ihm, dass er wohl keine Gemeinde finden würde, die so viele PV-Anlagen auf eigenen Gebäuden betreibe wie Lechbruck. Auch sei eine PV-Anlage auf dem Kindergarten schon in Planung.

Andreas Klein fragte etwas zu den Turbulenzen zwischen Feuerwehr und Gemeinde. Wie berichtet, trat der frühere Kommandant überraschend Ende des Jahres zurück, Gerüchte kamen auf. Klein wollte wissen, ob der Bürgermeister oder ein Mitarbeiter gelogen hätten, als die Sache ihren Verlauf nahm. Moll gab zu, einige Fragen vielleicht etwas offen gelassen zu haben, aber man hätte sich hinterher mit der Feuerwehr zusammengesetzt und gesprochen. Diese Gespräche seien gut gelaufen, man hätte sich geeinigt und sei zufriedenstellend auseinander gegangen. So habe er weiter gemacht und gemeint, es sei alles in Ordnung. Zum Schluss meldete sich Helmut Angl, der Altbürgermeister zu Wort. Ihm gefielen einige Sachen nicht, zum Beispiel das Thema unfallfrei zur Schule zu kommen. Das hätte man schon mal besprochen gehabt. Und dann hatte er noch einige Anmerkungen zu Themen. Zu viel Tourismus, wie man oft hören könne, sei fraglich. Die Leute, die wüssten, wie der Tourismus nach Lechbruck kam, müssten es doch eigentlich verdeutlichen, denn sie leben heute in einem Wohlstand, den man sich früher nicht vorstellen konnte.

Bürgermeister Werner Moll aus Lechbruck zieht positive Bilanz

In seinem Bericht vor der Aussprache zog Moll positive Bilanz. Er hob die finanzielle Entwicklung und die Zahl der Gästeübernachtungen hervor. Im vergangenen Jahr überschritt die Gemeinde die 344.000er Marke knapp. Die Schulden wurden um 67.400 Euro auf 2,9 Millionen gesenkt. Moll versicherte, den Kurs von Sparsamkeit, Schuldenabbau und Investitionen weiter zu führen.

Große Projekte sind der Neubau des Feuerwehrhauses (3,2 Millionen Euro) sowie des Kindergartens (4 Millionen Euro) mit vier Gruppen.